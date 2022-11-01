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Хасбик отреагировал на заявление Махачева о хейтерах

Хасбик отреагировал на заявление Махачева о хейтерах
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Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, прокомментировал недавние слова чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева о хейтерах.

«Мнение хейтеров до боя: «Ислам не заслужил», «Ни с кем из топов не дрался», «Не его уровень, задушат, вырубят». После боя не могу найти хейтеров, без вас мне тяжело», — писал недавно Махачев в соцсетях.

«Как всегда, собаки лают, Ислам идёт», — написал Хасбик в комментариях к соответствующему посту Махачева.

Напомним, в последнем бою Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой из Бразилии и победил его, став чемпионом UFC. Поединок проходил на UFC 280 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC:

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