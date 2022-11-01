Хабиб обратился к Тагиру Уланбекову перед боем в UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу Тагиру Уланбекову перед его боем в промоушене. Соперником 31-летнего спортсмена станет американец Нэйтон Манесс. Поединок в наилегчайшем весе пройдёт 5 ноября в рамках турнира UFC Vegas 64.

«Лови, братка, всё тебе. 5 ноября ждём победы», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Уланбеков свой последний бой провёл 5 марта 2022 года на турнире UFC 272, в котором уступил американцу Тиму Эллиотту единогласным решением судей. В активе россиянина 14 побед и два поражения. Манесс в предыдущем поединке встречался с Умаром Нурмагомедовом и проиграл единогласным решением судей.

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