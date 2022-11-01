Оливейра: с верой я снова стану чемпионом UFC в лёгком весе

33-летний бразильский боец UFC Чарльз Оливейра уверен, что сумеет вернуть чемпионский пояс в лёгком весе. По словам спортсмена, в этом ему помогут вера и преданность любимому делу.

«С верой и преданностью любимому делу я снова стану чемпионом UFC в лёгком весе», — написал Оливейра в своих социальных сетях.

Напомним, Чарльз Оливейра в своём последнем поединке на турнире UFC 280 уступил российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву и лишился чемпионского пояса в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду, Оливейра же потерпел девятое поражение в UFC.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.