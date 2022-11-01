Бой Гришина и Алмейды в UFC отменён из-за проблем с визой у россиянина

Поединок в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между россиянином Максимом Гришиным (32-9-2) и бразильцем Жаилтоном Алмейдой (17-2) не состоится на турнире UFC Vegas 64, который пройдёт на этих выходных в Лас-Вегасе (США), сообщает пресс-служба промоушена.
Причиной отмены стали проблемы с визой у российского бойца. Теперь следующим соперником Алмейды станет тяжеловес из России Шамиль Абдурахимов. Их бой запланирован на 14 января 2023 года в рамках турнира UFC Fight Night.
Гришин дебютировал в сильнейшей организации мира в июле 2020 года и провёл четыре поединка, одержав две победы и потерпев два поражения. В своём последнем бою на UFC 271 в феврале Максим победил единогласным решением судей американца Уильяма Найта.
Махачев показал, как борется с Кормье.
- 1 ноября 2022
-
21:59
-
21:46
-
21:34
-
21:06
-
20:31
-
19:51
-
19:00
-
18:41
-
18:26
-
18:19
-
17:49
-
17:34
-
16:40
-
15:23
-
14:58
-
14:36
-
13:31
-
13:15
-
11:48
-
11:38
-
11:33
-
10:54
-
10:47
-
10:47
-
10:05
-
09:59
-
09:53
-
09:52
-
03:51
-
01:16
-
01:03
-
00:42
- 31 октября 2022
-
23:57
-
23:44
-
22:59