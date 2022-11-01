Бой Гришина и Алмейды в UFC отменён из-за проблем с визой у россиянина

Поединок в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между россиянином Максимом Гришиным (32-9-2) и бразильцем Жаилтоном Алмейдой (17-2) не состоится на турнире UFC Vegas 64, который пройдёт на этих выходных в Лас-Вегасе (США), сообщает пресс-служба промоушена.



Причиной отмены стали проблемы с визой у российского бойца. Теперь следующим соперником Алмейды станет тяжеловес из России Шамиль Абдурахимов. Их бой запланирован на 14 января 2023 года в рамках турнира UFC Fight Night.



Гришин дебютировал в сильнейшей организации мира в июле 2020 года и провёл четыре поединка, одержав две победы и потерпев два поражения. В своём последнем бою на UFC 271 в феврале Максим победил единогласным решением судей американца Уильяма Найта.

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