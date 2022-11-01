Умар Нурмагомедов: они бежали от Ислама и Хабиба, но не смогут вечно прятаться от меня
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов выразил надежду, что соперники не будут избегать с ним поединков в UFC. По мнению Умара, некоторые бойцы боятся выходить в октагон против серьёзных соперников, какими являются новоиспечённый чемпион в лёгком весе Ислам Махачев и экс-обладатель титула Хабиб Нурмагомедов.
«Они бежали от Хабиба, они бежали от Ислама, но они не смогут вечно прятаться от меня», — написал Умар Нурмагомедов в своих социальных сетях.
Умар Нурмагомедов провёл в своей профессиональной карьере 15 поединков, во всех из которых одержал победу. Ранее российский боец рассказал о готовности выйти с любым соперником на титульный бой в UFC.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса.
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