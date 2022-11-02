Множество фанатов выстроилось в огромную очередь, чтобы взять фотограф у Хасбика. Видео
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Огромная очередь фанатов популярного дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик, выстроилась на улице Бахрейна, чтобы взять у него автограф. Соответствующей видеозаписью в своих социальных сетях поделился известный российский боец смешанных единоборств Эльдар Эльдаров, выступающий в промоушене BRAVE.
«Бахрейн любит Хасбуллу. Все любят Хасбуллу. Специальный гость BRAVE», — подписал видео Эльдаров.
Огромная очередь фанатов Хасбика за автографами:
Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре нынешнего года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.
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