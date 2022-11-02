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«Хабиб + тирамису = проваленный вес». Чейл Соннен преподал урок математики на языке ММА

«Хабиб + тирамису = проваленный вес». Чейл Соннен преподал урок математики на языке ММА
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Экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен разместил новый пост у себя в социальных сетях, где остроумно высказался о многих бойцах смешанных единоборств.

«Если вы понимаете математику, то математика на языка ММА всегда работает. Вот примеры:

Конор + Хабиб = только бизнес;
Генри Сехудо + Хасбулла = 5-футовый мужчина;
Даниэль Кормье + полотенце = правильный вес;
Хабиб + тирамису = проваленный вес
Тони Фергюсон + музыка = человек в стиле буги;
Арнольда Аллена – Гэджи ÷ Нико Прайс = 1 мозг», — написал Соннен.

Отметим, что над Хабибом Нурмагомедовым ранее не раз подшучивали по поводу его предполагаемой любви к тирамису: в Интернете есть даже мем, где он предстаёт в образе повара, готовящего этот десерт.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:

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