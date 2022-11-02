«Хабиб + тирамису = проваленный вес». Чейл Соннен преподал урок математики на языке ММА

Экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен разместил новый пост у себя в социальных сетях, где остроумно высказался о многих бойцах смешанных единоборств.



«Если вы понимаете математику, то математика на языка ММА всегда работает. Вот примеры:

Конор + Хабиб = только бизнес;

Генри Сехудо + Хасбулла = 5-футовый мужчина;

Даниэль Кормье + полотенце = правильный вес;

Хабиб + тирамису = проваленный вес

Тони Фергюсон + музыка = человек в стиле буги;

Арнольда Аллена – Гэджи ÷ Нико Прайс = 1 мозг», — написал Соннен.



Отметим, что над Хабибом Нурмагомедовым ранее не раз подшучивали по поводу его предполагаемой любви к тирамису: в Интернете есть даже мем, где он предстаёт в образе повара, готовящего этот десерт.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса: