«Хабиб + тирамису = проваленный вес». Чейл Соннен преподал урок математики на языке ММА

Экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен разместил новый пост у себя в социальных сетях, где остроумно высказался о многих бойцах смешанных единоборств.
«Если вы понимаете математику, то математика на языка ММА всегда работает. Вот примеры:
Конор + Хабиб = только бизнес;
Генри Сехудо + Хасбулла = 5-футовый мужчина;
Даниэль Кормье + полотенце = правильный вес;
Хабиб + тирамису = проваленный вес
Тони Фергюсон + музыка = человек в стиле буги;
Арнольда Аллена – Гэджи ÷ Нико Прайс = 1 мозг», — написал Соннен.
Отметим, что над Хабибом Нурмагомедовым ранее не раз подшучивали по поводу его предполагаемой любви к тирамису: в Интернете есть даже мем, где он предстаёт в образе повара, готовящего этот десерт.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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