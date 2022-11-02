Российский боец Тимур Хизриев подписал контракт с Bellator. Названа дата дебюта
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Тимур Хизриев (11-0) подписал контракт с организацией Bellator. Он проведёт первый поединок 18 ноября в Чикаго. Об этом информирует MMAJunkie.
Противостоять Хизриеву будет представитель Германии Даниэль Вайхель (42-13). Отметим, что на этом же турнире поединок проведёт россиянин Вадим Немков. В октагон с ним выйдет американец Кори Андерсон.
Напомним, последний поединок 26-летний Хизриев провёл в сентябре 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights & Eagle FC: памяти Абдулманапа Нурмагомедова встречался с Русланом Рыскулом и победил его сабмишеном в первом раунде. Тимур тренируется вместе с бывшим бойцом UFC Забитом Магомедшариповым.
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