Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский боец Тимур Хизриев подписал контракт с Bellator. Названа дата дебюта

Российский боец Тимур Хизриев подписал контракт с Bellator. Названа дата дебюта
Комментарии

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Тимур Хизриев (11-0) подписал контракт с организацией Bellator. Он проведёт первый поединок 18 ноября в Чикаго. Об этом информирует MMAJunkie.

Противостоять Хизриеву будет представитель Германии Даниэль Вайхель (42-13). Отметим, что на этом же турнире поединок проведёт россиянин Вадим Немков. В октагон с ним выйдет американец Кори Андерсон.

Напомним, последний поединок 26-летний Хизриев провёл в сентябре 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights & Eagle FC: памяти Абдулманапа Нурмагомедова встречался с Русланом Рыскулом и победил его сабмишеном в первом раунде. Тимур тренируется вместе с бывшим бойцом UFC Забитом Магомедшариповым.

Самые успешные братья в мире ММА:

«Было шоком, что люди бегут от призыва». Фёдор Емельяненко — про повестки и карьеру «Было шоком, что люди бегут от призыва». Фёдор Емельяненко — про повестки и карьеру
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Бокс/ММА Bellator •••

Источник: MMAJunkie

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022