Шакур Стивенсон был в непосредственной близости от рэпера Takeoff в момент его убийства

Американский непобеждённый боксёр Шакур Стивенсон находился в непосредственной близости от рэпера Кершника Кари Болла (Takeoff), который был застрелен в Хьюстоне. Об этом информирует TMZ.

В ночь на 1 ноября Takeoff, находясь в боулинг-клубе, играл в кости. В какой-то момент в заведении была открыта стрельба, в результате которой пострадали три человека, в том числе исполнитель. Музыкант погиб на месте. По сведениям издания, Стивенсон стоял плечом к плечу с Кари Боллом, когда того убили. При этом сам Шакур не пострадал.



Ранее бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Теофимо Лопес поделился мнением о шансах своего бывшего соперника, украинца Василия Ломаченко в боях со Стивенсоном и другим американцем Дэвином Хэйни.