Евлоев обратился к Махачеву из-за хейтеров

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев отреагировал на недавние слова соотечественника, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева о хейтерах. Ранее Ислам написал в соцсетях, что после поединка с Чарльзом Оливейрой никак не может найти хейтеров, в то время как до боя они то и дело писали некомплиментарные сообщения в его адрес.



«Хейтеры никуда не делись, брат, просто они не хотели давать тебе возможность забрать пояс. А сейчас заткнулись, потому что не могут докопаться к твоему успеху», — написал Евлоев в комментариях к сообщению Махачева.

Напомним, бой Махачева и Оливейры состоялся на UFC 280. Турнир прошёл 22 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Ислама и Чарльза был главным событием спортивного шоу. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, успешно применив удушающий приём во втором раунде.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: