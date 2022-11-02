Евлоев обратился к Махачеву из-за хейтеров

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев отреагировал на недавние слова соотечественника, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева о хейтерах. Ранее Ислам написал в соцсетях, что после поединка с Чарльзом Оливейрой никак не может найти хейтеров, в то время как до боя они то и дело писали некомплиментарные сообщения в его адрес.
«Хейтеры никуда не делись, брат, просто они не хотели давать тебе возможность забрать пояс. А сейчас заткнулись, потому что не могут докопаться к твоему успеху», — написал Евлоев в комментариях к сообщению Махачева.
Напомним, бой Махачева и Оливейры состоялся на UFC 280. Турнир прошёл 22 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Ислама и Чарльза был главным событием спортивного шоу. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, успешно применив удушающий приём во втором раунде.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
- 2 ноября 2022
-
11:44
-
11:24
-
10:57
-
10:32
-
10:06
-
09:41
-
09:26
-
09:16
-
08:39
-
00:11
- 1 ноября 2022
-
22:44
-
22:43
-
22:28
-
21:59
-
21:46
-
21:34
-
21:06
-
20:31
-
19:51
-
19:00
-
18:41
-
18:26
-
18:19
-
17:49
-
17:34
-
16:40
-
15:23
-
14:58
-
14:36
-
13:31
-
13:15
-
11:48
-
11:38
-
11:33
-
10:54