О'Мэлли: у Сехудо осталось 37 баксов на счету, поэтому он пытается хоть что-то заработать

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли дал комментарий по поводу Генри Сехудо, который на днях обратился к президенту UFC Дане Уайту по поводу возможности провести поединок в промоушене.
«Я слышал от приближённых к Генри людей, что у него на банковском счёте осталось 37 баксов. Поэтому он сейчас делает всё, чтобы достать немного денег.
Он изо всех сил пытается получить какой-нибудь бой. Но даже если он подерется со Стерлингом, это всё равно в лучшем случае будет со-главное событие какого-то турнира», — приводит слова О’Мэлли MMA News.
35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри стал чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе на Олимпиаде 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом. О’Мэлли в настоящий момент занимает первое место в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC.
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