«Легко побьёт Альвареса». Редкач назвал лучшего боксёра мира на данный момент

Украинец Иван Редкач поделился мнением о лучшем боксёра мира на данный момент. Как считает Редкач, им является 35-летний американский чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд.



«На мой взгляд, на сегодняшний день лучший боксёр планеты – это Теренс Кроуфорд. Для меня он номер один вне зависимости от весовых категорий. Тайсон Фьюри – номер два. Даже если Кроуфорд поднимется в 160 фунтов (до 72,6 кг), то легко побьёт Канело.

Кроуфорд или Спенс? Я ставлю их на один уровень, но больше склоняюсь к Теренсу Кроуфорду», — приводит слова Редкача издание Bukmekerov.net.

Ранее Кроуфорд поделился мнением о победе украинца Василия Ломаченко в поединке с американцем Джэмейном Ортисом.