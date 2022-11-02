«Легко побьёт Альвареса». Редкач назвал лучшего боксёра мира на данный момент
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Украинец Иван Редкач поделился мнением о лучшем боксёра мира на данный момент. Как считает Редкач, им является 35-летний американский чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
«На мой взгляд, на сегодняшний день лучший боксёр планеты – это Теренс Кроуфорд. Для меня он номер один вне зависимости от весовых категорий. Тайсон Фьюри – номер два. Даже если Кроуфорд поднимется в 160 фунтов (до 72,6 кг), то легко побьёт Канело.
Кроуфорд или Спенс? Я ставлю их на один уровень, но больше склоняюсь к Теренсу Кроуфорду», — приводит слова Редкача издание Bukmekerov.net.
Ранее Кроуфорд поделился мнением о победе украинца Василия Ломаченко в поединке с американцем Джэмейном Ортисом.
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