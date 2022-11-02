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Дмитрий Бивол рассказал, с кем из знаменитых боксёров прошлого он хотел бы подраться

Дмитрий Бивол рассказал, с кем из знаменитых боксёров прошлого он хотел бы подраться
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол назвал боксёра, поединок с которым он хотел бы провести большего всего. По его словам, таковым является экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Шугар Рэй Леонард.

«Я очень хотел бы подраться против моего любимого бойца, Шугара Рэя Леонарда. Я хотел бы попробовать свои навыки против него. Я просто хочу почувствовать это, понимаете? Насколько он быстр? Хочется прочувствовать его комбинации на моей голове, моих руках. Я хотел бы сразиться с ним. Это просто мечта, я не хочу с ним драться сейчас (смеётся).

Я бы подрался с ним, когда он был молод, когда он был в лучшей форме. Дело не в том, что я хотел бы выиграть, а в том, что я хочу это почувствовать. Для меня большая честь сразиться с ним», — приводит слова Бивола The Sportsman.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?

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