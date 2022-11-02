Бивол ответил на вопрос о потенциальном поединке с Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о желании провести поединок с соотечественником, чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым. По словам Бивола, такой бой он провёл бы гораздо охотнее, чем реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Еще один бой, которого многие ждут – с Артуром Бетербиевым. Он является обладателем всех остальных поясов в полутяжелом весе. Я хотел драться за ещё один пояс с тех пор, как стал чемпионом. С каждым разом мне всё больше и больше хочется драться за очередной пояс. Я действительно хочу этого, гораздо больше, чем реванша с Канело», – приводит слова Бивола издание The Sportsman.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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