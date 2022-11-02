Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол ответил на вопрос о потенциальном поединке с Бетербиевым

Бивол ответил на вопрос о потенциальном поединке с Бетербиевым
Комментарии

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о желании провести поединок с соотечественником, чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым. По словам Бивола, такой бой он провёл бы гораздо охотнее, чем реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Еще один бой, которого многие ждут – с Артуром Бетербиевым. Он является обладателем всех остальных поясов в полутяжелом весе. Я хотел драться за ещё один пояс с тех пор, как стал чемпионом. С каждым разом мне всё больше и больше хочется драться за очередной пояс. Я действительно хочу этого, гораздо больше, чем реванша с Канело», – приводит слова Бивола издание The Sportsman.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

Опаснее, чем Канело! Непобеждённый мексиканец обрушит на Бивола чудовищную мощь Опаснее, чем Канело! Непобеждённый мексиканец обрушит на Бивола чудовищную мощь
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022