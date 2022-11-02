Болельщики смогут посетить пресс-конференцию и битву взглядов в Москве перед АСА 147

Стало известно, что болельщики смогут посетить пресс-конференцию и битву взглядов перед турниром АСА 147, который состоится в Москве.

В пресс-конференция 3 ноября примут участие: участники полуфинального боя GRAND PRIX ACA: Юсуф Раисов, Эдуард Вартанян, а также участники со-главного события Биберт Туменов и Андрей Гончаров.

Начало – 18.00. ЦСКА Арена Автозаводская ул., 23А (МЦК Зил, м. Автозаводская).

В рамках турнира бывший чемпион ACA в полулёгком весе (до 65 кг) 27-летний россиянин Юсуф Раисов (19-2) встретится с 31-летним соотечественником Эдуардом Вартаняном (23-4). Поединок станет полуфиналом Гран-при организации в лёгком весе (до 70 кг).



Напомним, в другом полуфинале Гран-при казахстанец Артём Резников встретится с россиянином Андреем Кошкиным.