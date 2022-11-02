Анатолий Малыхин узнал имя соперника в поединке за титул ONE Championship
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Чемпион ONE Championship в двух весовых категориях, нидерландец Ренье де Риддер 2 декабря проведёт защиту титула в поединке с россиянином Анатолием Малыхиным, который владеет временным титулом промоушена в тяжёлом весе. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Николас Аткин.
Малыхин провёл последний бой с белорусским спортсменом Кириллом Грищенко. Поединок состоялся на турнире One Championship: Bad Blood. Анатолий победил, тем самым завоевав титул временного чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Для Малыхина этот поединок стал 10-м в карьере в профессиональных смешанных единоборствах. На счету Анатолия 10 побед, все они досрочные.
Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:
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