Сехудо дал категоричный прогноз по будущему Махачева в UFC, упомянув Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо выразил уверенность, что россиянин Ислам Махачев завоюет чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. В настоящий момент Ислам владеет титулом в лёгком весе.
«Я действительно считаю, что он станет двойным чемпионом. Таким же доминирующим, как Хабиб. Легко могу представить, что он станет чемпионом в двух дивизионах, если титул не будет у Камару Усмана. Потому что, как мне представляется, они не будут драться друг с другом. Не знаю, как долго ещё планирует выступать Камару, но я знаю, что тот, кто возьмёт пояс в полусреднем весе, будет сражаться с Исламом, и он заберёт этот титул», — приводит слова Сехудо Middle Easy со ссылкой на его выступление на канале Helen Yee Sports в YouTube.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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