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Чейл Соннен: 12 ноября чемпион UFC будет биться с чемпионом Bellator

Чейл Соннен: 12 ноября чемпион UFC будет биться с чемпионом Bellator
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Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке между своими соотечественниками, Дастином Порье и Майклом Чендлером. Их противостояние запланировано на 12 ноября. Напомним, Порье был временным чемпион UFC в лёгком весе, Чендлер владел титулом Bellator в этом же весе.

«Порье и Чендлер точно подерутся. Эти двое долгое время считались главными претендентами. Они владели титулами чемпиона в своих организациях. Мы много лет говорим о совместном турнире UFC и Bellator, но сейчас это близко как никогда. 12 ноября чемпион UFC подерётся с чемпионом Bellator», — заявил Соннен на своём YouTube-канале.

Ранее ожиданиями от поединка Порье с Чендлером поделился тренер Дастина Майк Браун.

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