Оскар де ла Хойя оценил шансы Рамиреса в бою с Биволом

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя оценил шансы своего подопечного мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO) в бою с чемпионом WBA в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO).
«Я всегда считал Бивола удивительным бойцом и отличным чемпионом, уважение ему. Нас ждёт отличный бой. Мой парень Зурдо Рамирес находится в лучшей форме в жизни. И он готов к работе.
Я как боец считаю, что у Рамиреса есть огромные шансы на то, чтобы побить Бивола. Ему стоит оставаться сосредоточенным. Это главное. Я сказал ему: «Послушай, ты готов, сосредоточен, ты тяжело тренировался. Это твой момент. Отсчёт начнётся ровно перед моментом, как ты вступишь в ринг», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
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