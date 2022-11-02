«Это высокомерие». Стерлинг раскритиковал Диллашоу за выход на их бой с травмой

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг раскритиковал соотечественника и бывшего обладателя титула Ти Джея Диллашоу за выход на их поединок, который состоялся на турнире UFC 280 в конце октября, с травмой.
Напомним, Диллашоу получил вывих плеча во время подготовки, из-за которого ему фактически пришлось драться с одной рукой.
«Он согласился на этот поединок и прошёл подготовку, считая, что я должен был стать лёгким боем. Его плечо вышло бы из сустава и при защите от удара, и при собственной атаке. Возможно, что парням, с которыми он тренировался, надирали задницу и они были чем-то вроде добычи, дав ему ложное чувство безопасности. Но они не я и не Мераб Двалишвили, так что тот факт, что он считал, будто легко пройдёт меня, является лишь свидетельством его высокомерия», – приводит слова Стерлинга издание MMA Fighting.
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