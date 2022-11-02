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Де ла Хойя объяснил, почему Сауль Альварес никогда не побьёт Дмитрия Бивола

Де ла Хойя объяснил, почему Сауль Альварес никогда не побьёт Дмитрия Бивола
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Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоушена Golden Boy Оскар де ла Хойя объяснил, почему бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) никогда не одержит победу над чемпионом WBA в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO).

«Я критиковал этот бой с самого начала. Канело Альварес – это небольшой суперсредневес. И это его максимум. А Бивол – большой парень, крупный полутяжеловес.

Также вы должны понимать, что Канело уже был на вершине и он считал себя победителем. Канело никогда не побьёт Бивола, потому что у него неудобный стиль. А стили делают бои», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу ID Boxing.

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