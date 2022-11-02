Никита Цзю шуточно поздравил старшего брата Тима с днём рождения

Австралийский проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю поздравил своего старшего брата и претендента на мировые титулы Тима Цзю (21-0, 15 KO) с днём рождения, который он отмечает сегодня, 2 ноября.
«С днём рождения, ты, чокнутый ублюдок», – написал Никита в социальных сетях.
Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2016 года. В августе 2020-го Тим вышел на первый серьёзный тест в карьере, досрочно остановив в восьмом раунде бывшего чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) соотечественника Джеффа Хорна.
В марте Цзю дебютировал на ринге США, по итогам 12 раундов перебоксировав опытного американца Террелла Гуше. Ожидается, что в начале 2023 года Тим бросит вызов абсолютному чемпиону дивизиона американцу Джермеллу Чарло (35-1-1, 19 KO).
- 2 ноября 2022
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