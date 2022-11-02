Хабиб назвал лучшего игрока чемпионатов мира по футболу 1998 и 2006 годов
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях видео с легендарным французским футболистом Зинедином Зиданом.
Так, Нурмагомедов назвал Зидана лучшим игроком чемпионатов мира 1998 и 2006 годов, несмотря на то что награда лучшего игрока турнира у француза всего одна – за выступление на мировом первенстве в Германии. В 1998 году приз достался бразильцу Роналдо, однако Зидан получил награду лучшего футболиста мира по версии ФИФА.
«Лучший игрок двух чемпионатов мира Зидан», – написал Нурмагомедов.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весах Даниэль Кормье объяснил, почему победа россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой вошла в историю.
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