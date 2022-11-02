Тимоти Брэдли объяснил, почему Ломаченко не победит Шакура Стивенсона

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Тимоти Брэдли считает, что у звёздного украинского ветерана Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) не получится одержать победу над американцем Шакуром Стивенсоном (19-0, 9 KO) на нынешнем этапе карьеры.

«Я не думаю, что он способен побить Стивенсона на данном этапе карьеры. У него были шансы несколько лет назад, но сейчас я их не вижу. Стивенсон движется к расцвету, тогда как Ломаченко, по моему мнению, угасает из-за возраста, износа и простоев.

Ломаченко должен находиться на средней дистанции, чтобы добиться успеха. Он меньше и у него меньший размах рук. Вы сможете победить, если у вас получится удержать его. Стивенсон отлично контролирует дистанцию, и я считаю, что он удержит Ломаченко на линии своих ударов. Ломаченко нравится резать углы, но он не сделает это против Стивенсона, также левши», – приводит слова Брэдли ESPN.