О’Мэлли: учитывая мой потенциал, я могу стать Андерсоном Силвой в UFC

Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли считает, что способен добиться исключительного статуса в сильнейшем промоушене мира.
Так, О’Мэлли заявил, что способен добиться успеха, сопоставимого со взлётом бразильца Андерсона Силвы, долгое время удерживавшего титул организации и бывшего первым номером рейтинга pound-for-pound.
«Осознавая свой потенциал сейчас, я понимаю, что могу стать Андерсоном Силвой. На меня можно будет смотреть как на одного из величайших бойцов всех времён, и это то, что, без сомнений, движет мной. Мне недавно исполнилось 28, и я чувствую, что у меня осталось ещё десять лет», – сказал О’Мэлли в YouTube-подкасте IMPAULSIVE.
Ранее в интервью О’Мэлли рассказал о тяжёлом моменте в бою с российским экс-чемпионом Петром Яном.
- 2 ноября 2022
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