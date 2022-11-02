О’Мэлли: учитывая мой потенциал, я могу стать Андерсоном Силвой в UFC

Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли считает, что способен добиться исключительного статуса в сильнейшем промоушене мира.

Так, О’Мэлли заявил, что способен добиться успеха, сопоставимого со взлётом бразильца Андерсона Силвы, долгое время удерживавшего титул организации и бывшего первым номером рейтинга pound-for-pound.

«Осознавая свой потенциал сейчас, я понимаю, что могу стать Андерсоном Силвой. На меня можно будет смотреть как на одного из величайших бойцов всех времён, и это то, что, без сомнений, движет мной. Мне недавно исполнилось 28, и я чувствую, что у меня осталось ещё десять лет», – сказал О’Мэлли в YouTube-подкасте IMPAULSIVE.

Ранее в интервью О’Мэлли рассказал о тяжёлом моменте в бою с российским экс-чемпионом Петром Яном.