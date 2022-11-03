Стал известен основной кард турнира UFC 281
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Бойцовский промоушен UFC окончательно утвердил основной кард турнира UFC 281, который состоится 13 ноября на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).
Напомним, в главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья (23-1) проведёт защиту титула против бразильца Алекса Перейры (6-1).
UFC 280. Основной кард:
Исраэль Адесанья (Новая Зеландия) – Алекс Перейра (Бразилия)
Карла Эспарза (США) – Вейли Чжан (Китай)
Дастин Порье (США) – Майкл Чендлер (США)
Фрэнки Эдгар (США) – Крис Гутьеррес (США)
Дэн Хукер (Австралия) – Клаудио Пуэльес (Перу)
Ранее в организации анонсировали полный кард турнира UFC 282, в рамках которого выступит российский проспект полутяжёлого веса (до 93 кг) Магомед Анкалаев.
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