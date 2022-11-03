Волкановски ответил критикам, считающим, что из-за боя с Махачевым он тормозит свой вес

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Алекс Волкановски ответил критикам, считающим, что из-за поединка с обладателем титула в лёгком весе (до 70 кг) Исламом Махачевым он тормозит свой дивизион.
«Если я и заставляю кого-то ждать, то людей, надеющихся на чемпионский бой. Они могут и подождать. Я не хочу тормозить какие-либо дивизионы, но, как я и сказал, это мой дивизион тормозит меня, иначе бы я уже подрался. Вы даже могли увидеть меня сражающимся со сломанной рукой.
Разве я не доказал, что готов сражаться каждые три месяца? Я вывел себя на позицию, на которую никто не смог выйти. Давайте не забывать, что я был готов подраться с кем угодно [на UFC 280] после операции на руке. Что мне ещё доказывать?» – сказал Волкановски в интервью Submission Radio.
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