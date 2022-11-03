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«К чёрту пояс». Адесанья назвал главную цель боя с Перейрой

«К чёрту пояс». Адесанья назвал главную цель боя с Перейрой
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья признался, что не задумывается о защите титула в преддверии поединка со своим обидчиком на кикбоксёрском ринге бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США) и возглавит турнир UFC 281.

«Победа над ним – вот что важно. Пояс? К чёрту пояс. Я просто хочу победить его, настоящего убийцу, и только это имеет значение. На этот раз результат будет иным. Теперь ему предстоит сойтись с другим бойцом, я изменился.

Я переродился. И сейчас чувствую, что хочу повеселиться. Вот цель. В этом бою я хочу устроить веселье. Потому что когда мне весело – я лучший в мире», – сказал Адесанья в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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