О’Мэлли назвал соперника, с которым проведёт самый громкий бой в легчайшем дивизионе UFC

Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли считает, что его бой с Марлоном Верой станет самым громким в дивизионе.

«Я против Веры – это самый громкий бой в нашем дивизионе. С точки зрения просмотров поединок с ним будет крупнее, чем моя встреча с Алджамейном Стерлингом.



Я хочу получить процент с продаж PPV. Это то, о чём я должен поговорить с UFC. Но да, я думаю, что этот огромный поединок состоится в 2023 или 2024 году», — приводит слова О’Мэлли Low Kick MMA.

Напомним, в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби состоялся бой между О’Мэлли и россиянином Петром Яном. Поединок продлился все три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей. При этом многие эксперты и бойцы выступили с мнением, что победу нужно было присуждать Яну.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: