О’Мэлли: Ян был не готов к встрече с бойцом такого калибра, как я
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Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли вновь высказался по поводу своей победы в поединке с россиянином Петром Яном.
«Я считаю, что я однозначно выиграл первый и третий раунды. Многие из тех, кого взбесила моя победа, говорили, что Ян легко со мной разберётся. Но я вышел и победил. Теперь от этого люди злятся. Я советую вам пересмотреть поединок, прежде чем формировать мнение по поводу его исхода.
Думаю, что я сильно удивил Яна. Он был не готов к встрече с бойцом такого калибра. Я получил несколько хороших ударов с левой, пропустил несколько тейкдаунов, но я поднимался или работал со спины. Мне кажется, я был намного лучше, чем Ян того ожидал», — сказал О’Мэлли на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
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