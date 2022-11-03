О’Мэлли: Ян был не готов к встрече с бойцом такого калибра, как я

Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли вновь высказался по поводу своей победы в поединке с россиянином Петром Яном.

«Я считаю, что я однозначно выиграл первый и третий раунды. Многие из тех, кого взбесила моя победа, говорили, что Ян легко со мной разберётся. Но я вышел и победил. Теперь от этого люди злятся. Я советую вам пересмотреть поединок, прежде чем формировать мнение по поводу его исхода.

Думаю, что я сильно удивил Яна. Он был не готов к встрече с бойцом такого калибра. Я получил несколько хороших ударов с левой, пропустил несколько тейкдаунов, но я поднимался или работал со спины. Мне кажется, я был намного лучше, чем Ян того ожидал», — сказал О’Мэлли на YouTube-канале MMAFightingonSBN.