«Не верьте тому, что вы видите в интернете». Ник Максимов — об исключении из ростера UFC

Американский боец смешанных единоборств русского происхождения Ник Максимов опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором высказался по поводу недавней новости о том, что его исключили из ростера UFC.

«Не верьте тому, что вы видите в интернете», — написал Максимов.

Ранее сообщалось, что из UFC были исключены сразу 11 бойцов, среди которых два россиянина.

UFC покинули боец легчайшего веса Аскар Аскаров, ранее заявивший об уходе по собственному желанию из-за многочисленных травм, Магомед Мустафаев, выступавший в лёгком весе, а также латвийский боец Миша Циркунов. Кроме того, сообщалось, что из UFC уволены Кшиштоф Йотко, Луис Коске, Ник Максимов, Чарли Онтиверос, Джесси Ронсон, Кэмерон ВанКемп, Дэриан Уикс и Джейсон Уитт.