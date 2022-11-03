«Мой жалкий контракт с UFC истекает через пару месяцев». Коста объявил о переходе в бокс

Бразильский боец смешанных единоборств в средней весовой категории Пауло Коста, выступающий в UFC, сообщил о том, что в ближайшее время собирается перейти в бокс.



«Мой жалкий контракт с UFC истекает через пару месяцев. В городе появится новый боксёр», — написал Коста в своих социальных сетях.



Свой последний поединок бразильский боец провёл в сентябре этого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 278. Коста одержал победу единогласным решением судей над американцем Люком Рокхолдом.



Дебют Пауло Косты в промоушене состоялся в марте 2017 года. Боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде у Гаррета Маклеллана. Всего Коста провёл 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения.

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