Следующий бой Дениса Тюлюлина может состояться на турнире UFC в Сеуле

Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин может вернуться в октагон на турнире UFC в Сеуле, который запланирован на 4 февраля 2023 года.



Журналист Крис Преснелл, ссылаясь на несколько источников, сообщает, что Денис Тюлюлин выступит 4 февраля в Сеуле в поединке с корейским бойцом Чун Юн Паком.



Чун Юн Пак свой последний поединок провёл на турнире UFC Vegas 63 в конце октября и одержал победу удушающим приёмом над Джозефом Холмсом. Всего у корейца 10 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.



Денис Тюлюлин выступал в сентябре на турнире UFC 279, где встречался с американским бойцом Джейми Пикеттом. Поединок завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде. Это первая победа Тюлюлина в UFC.



Всего на счету Дениса 10 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

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