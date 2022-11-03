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Следующий бой Дениса Тюлюлина может состояться на турнире UFC в Сеуле

Следующий бой Дениса Тюлюлина может состояться на турнире UFC в Сеуле
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Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин может вернуться в октагон на турнире UFC в Сеуле, который запланирован на 4 февраля 2023 года.

Журналист Крис Преснелл, ссылаясь на несколько источников, сообщает, что Денис Тюлюлин выступит 4 февраля в Сеуле в поединке с корейским бойцом Чун Юн Паком.

Чун Юн Пак свой последний поединок провёл на турнире UFC Vegas 63 в конце октября и одержал победу удушающим приёмом над Джозефом Холмсом. Всего у корейца 10 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

Денис Тюлюлин выступал в сентябре на турнире UFC 279, где встречался с американским бойцом Джейми Пикеттом. Поединок завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде. Это первая победа Тюлюлина в UFC.

Всего на счету Дениса 10 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

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