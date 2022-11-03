«Я достану его брата позже». Тим Цзю — о противостоянии с близнецами Чарло

Австралийский претендент на титулы в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю (21-0, 15 KO) рассматривает возможность встречи с обоими братьями Чарло.

28 января Цзю должен встретиться с Джермеллом Чарло, который является действующим неоспоримым чемпионом мира в младшем среднем весе с титулами IBF, WBC, WBA и WBO.

В какой-то момент Цзю планирует перейти в средний вес (до 72,5 кг), где брат-близнец Джермелла Чарло является чемпионом мира по версии WBC.

«Возможно, позже я достану его старшего брата. Он добился большего, выиграв неоспоримый бой. Они одинаковые, у них одинаковые характеристики. Один немного больше, вот и вся разница. Посмотрим. Сейчас я сосредоточен исключительно на младшем», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку: