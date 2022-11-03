Усик: мне не нужен бой ни с кем другим, пока не завоюю четвёртый пояс

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик твёрдо намерен провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри.



«Сейчас моя команда ищет возможность переговорить с Фьюри. Он непредсказуемый человек, пока не готовы сказать точно, когда может состояться бой. Я планировал подраться, возможно, в феврале или в начале марта. Я православный христианин, во время поста я не бьюсь, так что это должно быть или до, или после.



Я хочу драться с Фьюри, потому что хочу получить четвёртый пояс. И мне не нужен бой с кем-то ещё, пока я не завоюю четвёртый пояс. Организаторы пытаются выяснить, где они могут больше заработать, но лично я хотел бы провести бой на Украине. Но я не выбираю место, так что, думаю, в итоге это будет Саудовская Аравия», — приводит слова Усика BoxingScene.