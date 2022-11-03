Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик: мне не нужен бой ни с кем другим, пока не завоюю четвёртый пояс

Усик: мне не нужен бой ни с кем другим, пока не завоюю четвёртый пояс
Комментарии

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик твёрдо намерен провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри.

«Сейчас моя команда ищет возможность переговорить с Фьюри. Он непредсказуемый человек, пока не готовы сказать точно, когда может состояться бой. Я планировал подраться, возможно, в феврале или в начале марта. Я православный христианин, во время поста я не бьюсь, так что это должно быть или до, или после.

Я хочу драться с Фьюри, потому что хочу получить четвёртый пояс. И мне не нужен бой с кем-то ещё, пока я не завоюю четвёртый пояс. Организаторы пытаются выяснить, где они могут больше заработать, но лично я хотел бы провести бой на Украине. Но я не выбираю место, так что, думаю, в итоге это будет Саудовская Аравия», — приводит слова Усика BoxingScene.

«Ты — алкаш!» Усик дразнит Фьюри, но драться с ним не торопится «Ты — алкаш!» Усик дразнит Фьюри, но драться с ним не торопится
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022