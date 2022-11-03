Камару Усман: я всё ещё лучший боец мира

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что даже после поражения от Леона Эдвардса и потерянного чемпионского титула он является лучшим бойцом мира.



«Ежедневная работа над собой делает меня чемпионом внутри. Я знаю, что являюсь лучшим полусредневесом в мире. Кроме того, честно говоря, я считаю, что я по-прежнему лучший боец вне зависимости от весовых категорий», — приводит слова Усмана TMZ.



В своём последнем поединке, который состоялся в августе, Камару Усман проиграл нокаутом в пятом раунде Леону Эдвардсу. Это лишь второе поражение Камару в профессиональных смешанных единоборствах.



Ожидается, что в 2023 году Усман и Эдвардс проведут ещё один поединок между собой и экс-чемпион попытается взять реванш.

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