Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян успешно сделали вес перед боем в Москве

Бойцы Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян успешно вошли в весовую категорию перед полуфинальным боем Гран-при ACA, который пройдет 4 ноября в Москве.

Россиянин Эдуард Вартанян на взвешивании показал 70,8 кг, его соперник Юсуф Раисов — 70,75 кг. В активе «Борза» 19 побед и 2 поражения. У Вартаняна 23 победы при 4 поражениях.



Участник со-главного боя Андрей Гончаров не вошел в лимит полулёгкой весовой категории, показав лишние 1.5 кг. Боец будет допущен к бою, но заплатит штраф в пользу соперника, который успешно сделал вес. Ранее бойцы устроили потасовку в эфире телеканала «Матч ТВ». В активе Биберта Туманова, 11 побед и 2 поражения. В активе Гончарова 15 побед — 3 поражения.



Турнир, главным событием которого станет бой за выход в финал Гран-при ACA: Раисов-Вартанян пройдет 4 ноября на «ЦСКА Арена» в Москве. Начало в 18.15



Полныи‌ кард ACA 147

Эдуард Вартанян- Юсуф Раисов

Биберт Туменов — Андреи‌ Гончаров

Роман Огульчанскии‌ — Давлатманд Чупонов

Нашхо Галаев — Альберт Мисихов

Аик Казарян — Павел Витрук

Томаш Дек — Рыскулбек Ибрагимов

Алимардан Абдыкааров — Маи‌кон Силван

Эднальдо Оливеи‌ра — Эльхан Мусаев

Герберт Батиста — Жорабек Тешабоев

Джамбулат Селимханов — Уолтер Переи‌ра