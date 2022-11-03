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Дэн Хукер: команда Махачева смотрит свысока на Волкановски, но у них будут неприятности

Дэн Хукер: команда Махачева смотрит свысока на Волкановски, но у них будут неприятности
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Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в UFC, высказался о возможном поединке между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за титул чемпиона в лёгком весе.

«Ислам очень быстро вызвал Волкановски на бой. Его команда сейчас пытается сделать всё, чтобы Махачев стал лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий. Они смотрят свысока на Волкановски, но, думаю, нарвутся на неприятности. Алекса очень тяжело удержать на земле. Махачев, конечно, продолжает говорить, что Волкановски — коротышка, но таких коренастых парней тяжело держать в партере, так что для Ислама это будет тяжёлый бой», — сказал Хукер в интервью Submission Radio.

Ислам Махачев 22 октября выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Бой с Алексом Волкановски может состояться уже в феврале в Австралии.

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