Российский боец Уваров стал добровольцем для участия в СВО
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Российский боец лиги «Наше Дело» Игорь «Гора» Уваров принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО).
«Пошёл добровольцем потому, что сердце позвало, я вижу, что моя страна нуждается в добровольцах. Мы ребята простые. Надо — значит, идём. Родина одна у нас, поэтому мы идём её защищать, несмотря ни на что», — приводит слова Уварова «РИА-Спорт».
Боевую подготовку боец проходит в добровольческом отряде «святого Александра Невского».
Игорь Уваров провёл в лиге шесть боёв, в которых одержал три победы и потерпел три поражения.
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