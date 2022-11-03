Бенавидес: Уайлдер способен отправить Усика в нокаут

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес поделился мнением о возможном поединке между украинцем Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.



«Есть одна вещь, которую необходимо знать об Уайлдере — он действительно может отправить Усика в нокаут ударом с правой. Главная проблема заключается в том, чтобы поставить Александра в удобное положение, чтобы нанести удар. Я могу представить, что Деонтей победит в бою с Усиком, но будет тяжело», — поделился Бенавидес в интервью YouTube-каналу Fighthype.



В своём последнем поединке Деонтей Уайлдер отправил в нокаут Роберта Хелениуса за несколько секунд до окончания первого раунда. Всего у Уайлдера 43 победы в 46 поединках.



Александр Усик в августе защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF, выиграв у Энтони Джошуа раздельным решением судей. Всего у украинца 20 побед в 20 поединках.