Де ла Хойя внёс ясность по поводу организации боя Дэвис — Гарсия

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, промоутер Оскар де ла Хойя подтвердил, что поединок между чемпионом мира во втором полулёгком весе Джервонтом Дэвисом и американским проспектом Райаном Гарсией согласован — осталось лишь решить вопрос с компанией-вещателем.
«Промоутеры сделали свою работу, мы пришли к соглашению по всем пунктам. Теперь очередь за бродкастерами. Showtime и DAZN – платформы для фанатов. Сделаем так, чтобы это случилось», — приводит слова де ла Хойи в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон со ссылкой на iDBoxingNews.
Ранее бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко включил Дэвиса и Гарсию в топ-5 легковесов.
Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса:
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