Марлон Вера предложил Сехудо сразиться с Хасбиком перед титульным боем

Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC венесуэлец Марлон Вера разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выступил с предложением к UFC организовать поединок между американцем Генри Сехудо и популярным дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.



«Давайте сделаем бой Генри Сехудо — Хасбулла. А я бы сразился с чемпионом. Это был бы главный и соглавный поединок вечера», — написал Вера, упомянув в сообщении UFC и президента промоушена Дану Уайта.



Напомним, в конце октября Сехудо обращался к Уайту с просьбой организовать ему поединок с Алджамейном Стерлингом, который недавно защитил титул в легчайшем весе.

Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона: