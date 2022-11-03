Марлон Вера предложил Сехудо сразиться с Хасбиком перед титульным боем
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Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC венесуэлец Марлон Вера разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выступил с предложением к UFC организовать поединок между американцем Генри Сехудо и популярным дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.
«Давайте сделаем бой Генри Сехудо — Хасбулла. А я бы сразился с чемпионом. Это был бы главный и соглавный поединок вечера», — написал Вера, упомянув в сообщении UFC и президента промоушена Дану Уайта.
Напомним, в конце октября Сехудо обращался к Уайту с просьбой организовать ему поединок с Алджамейном Стерлингом, который недавно защитил титул в легчайшем весе.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:
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