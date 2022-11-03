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Российский боксёр Арсланбек Махмудов узнал имя следующего соперника и дату боя

Российский боксёр Арсланбек Махмудов узнал имя следующего соперника и дату боя
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Российский боксёр супертяжёлого веса Арсланбек Махмудов следующий поединок проведёт с представителем Нигерии Рафаэлем Акпеджиори. Об этом информирует издание BoxingScene. Бой запланирован на 16 декабря, он должен состояться в Канаде.

Отметим, что оба боксёра ни разу не проигрывали. Махмудов провёл в общей сложности 15 боёв, а Акпеджиори — 14.

Последний бой Арсланбек проводил с французом Карлосом Такамом. Поединок проходил в сентябре этого года. Махмудов добыл победу единогласным решением судей. По ходу противостояния россиянин дважды отправил оппонента в нокдаун. Что касается Акпеджиори, то он в последнем поединке встречался с представителем США Терреллом Джамалом Вудсом и победил его.

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