«Ты проиграл 87-летнему Альдо». Сехудо ответил Вере
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на предложение бойца UFC из Венесуэлы Марлона Веры. Ранее Вера выступил с предложением к UFC организовать поединок между Сехудо и известным блогером из Дагестана Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.
«Чито, ты проиграл 87-летнему Альдо. У Хасбуллы и О'Мэлли генитальные бородавки больше, чем у тебя», — написал Сехудо.
Напомним, поединок между Верой и представителем Бразилии Жозе Альдо проходил в декабре 2020 года. Тогда Альдо одолел соперника единогласным решением судей и прервал свою серию поражений из трёх боёв.
Сехудо обратился к Хасбику на русском языке, спев колыбельную:
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