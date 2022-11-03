«Почти четыре месяца не виделись». Ислам Махачев показал фото с конём

Известный российский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с конём.

«Гари был очень обижен, почти четыре месяца не виделись», — подписал фотографию Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в последнем бою Махачев встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их поединок состоялся на турнире UFC 280. Спортивное шоу проходило 22 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Ислама и Чарльза был главным событием мероприятия. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам добыл победу, применив удушающий приём во втором раунде.

Толпа фанатов в Махачкале встречает Ислама Махачева с поясом UFC: