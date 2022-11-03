Тренер чемпиона UFC Ислама Махачева высказался о его будущем в промоушене

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, поделился мнением о его следующих поединках в промоушене. По мнению Мендеса, сначала Махачев одолеет чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александра Волкановски, а затем встретится с американцем иранского происхождения Бенеилом Дариушем.
«Главное, чего хочет сам Ислам и что позволят ему сделать в UFC. Нужно понимать, чего они сами хотят. Думаю, он защитит титул в поединке с Волкановски. Это будет непростое испытание, но я чувствую, что Ислам его победит. А затем, как мне кажется, он будет защищать титул в бою с Бенеилом Дариушем. Полагаю, Бенеил заслуживает титульного боя… сто процентов», — приводит слова Мендеса Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале The Schmo в YouTube.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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