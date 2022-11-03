Анатолий Малыхин высказался о предстоящем бое за титул ONE Championship

Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в промоушене ONE Championship, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на анонс своего поединка с чемпионом лиги в двух весовых категориях, представителем Нидерландов Ренье де Риддером.



«Пока курица тяжёлого веса бегает от меня, пришлось спуститься в весовой категории и драться в 102 кг. 3 декабря будут сражаться двое достойных мужчин – Анатолий Малыхин и Ренье де Риддер», — написал Малыхин.



В ММА Малыхин провёл 10 боёв, добыв 10 побед (7 нокаутом). Что касается де Риддера, то он за время карьеры в смешанных единоборствах выходил в октагон 16 раз и также ни разу не проигрывал: из 16 побед три были добыты голландцем нокаутом.

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