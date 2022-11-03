«99% труда, 1% таланта». Ислам Махачев — о российском бойце UFC
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Новый чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своём приятеле, бойце ММА Тагире Уланбекове.
«На этих выходных Тага газанёт. 99% труда, 1% таланта – это про него», — написал Махачев, добавив к сообщению их совместное фото.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Уланбеков выступит на предстоящем турнире UFC. В ночь на 6 ноября мск ему будет противостоять американец Нэйтон Манесс. Последний поединок Тагир провёл с американцем Тимом Эллиоттом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Эллиотта единогласным решением судей. Уланбеков потерпел второе поражение в смешанных единоборствах при 14 победах.
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