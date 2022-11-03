Шон О’Мэлли охарактеризовал себя тремя словами
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Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил сообщение всего из трёх слов.
«Король легчайшего веса», — написал О’Мэлли, добавив к сообщению смайлик в виде короны.
В настоящий момент Шон занимает первое место в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса. Чемпионом в этой весовой категории является его соотечественник Алджамейн Стерлинг. В последнем бою О’Мэлли встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.
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