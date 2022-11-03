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Дариуш объяснил, почему в UFC пока могут не организовывать бой Махачев — Волкановски

Дариуш объяснил, почему в UFC пока могут не организовывать бой Махачев — Волкановски
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Претендент на титул UFC в лёгком весе американо-иранский боец Бенеил Дариуш высказал мнение, что промоушен Даны Уайта пока не будет торопиться с организацией поединка между чемпионом лиги в лёгком весе Исламом Махачевым и обладателем титула в полулёгком весе Александром Волкановски.

«Это просто слухи. Не знаю, с кем буду драться я сам. В UFC говорят, что Махачев и Волкановски должны будут сразиться, но это тоже не точно. Если подумать, есть соперники, с которыми Волкановски мог бы провести бой, а также есть оппоненты, с которыми мог бы подраться Махачев. А уже в будущем они могли бы организовать бой, в котором встретятся чемпион полулёгкого и лёгкого дивизиона.

Посмотрим, как всё будет. Но на самом деле я не уверен. Как уже говорил, я убеждён, что я лучший в мире, и кто будет противостоять мне, значения не имеет», — приводит слова Дариуша MMA News.

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